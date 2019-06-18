В США изъяли партию наркотиков на сумму $1 миллиард

Береговая охрана США конфисковала 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом во вторник сообщила прокуратура Восточного округа Пенсильвании.

"Федеральные власти изъяли приблизительно 16,5 тонны кокаина с судна в порту Филадельфии, - сказано в сообщении прокуратуры. — Это крупнейшая изъятая партия в истории Восточного округа Пенсильвании". Отмечается, что стоимость наркотиков на черном рынке оценивается примерно в $1 млрд.

По данным телеканала CBS, рейд произведен на грузовом судне. Все члены экипажа задержаны, им предъявлены обвинения.