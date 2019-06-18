Лидер Колумбии рассказал о страхе Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «больше не чувствует себя в безопасности», сообщил лидер Колумбии Иван Дуке. Об этом пишет The Times.

По словам Дуке, глава Боливарианской Республики пытается найти выход из кризиса в стране прежде, чем вооруженные силы обернутся против него. Мадуро уверен в том, что скоро его попросят покинуть пост. Семья и окружение венесуэльского президента искали убежище до возможной смены власти, однако сейчас они сомневаются, что «в мире найдется безопасное место для них», добавил Дуке.

30 апреля Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.