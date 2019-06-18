«Армяне построили свою политику вокруг футболиста Мхитаряна. Я, как человек не занимающийся футболом, поинтересовался, кто же такой этот Мхитарян. И мне сказали, что этот человек 90% игрового времени проводит на скамейке запасных», - заявил накануне министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с журналистами.

«Он игрок, который и гроша ломанного не стоит. И приезжать сюда он не собирался. Его команда здесь и проиграла.

Глава государства, первый вице-президент организовали этот матч на высочайшем уровне. Наш народ показал высокий уровень культуры, а сотрудники полиции продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Весь мир говорил о столь прекрасной организации матча. Вы об этом напишите», - сказал министр обороны.

Вот мы и написали, господин министр. Как вы сказали. Слово в слово. Что футболист Мхитарян, которого "Арсенал" купил за 30 миллионов фунтов, и гроша ломанного не стоит… Без комментариев.