Мнацаканян начал переговоры в Вашингтоне
В Вашингтоне проходит встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Во встрече принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Отметим, что завтра, 20 июня, в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.