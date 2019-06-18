Трамп идет на второй срок

«Я могу вам обещать, что никогда, никогда не подведу вас», — сказал Трамп во время выступления. По его словам, выборы 2016 года стали "определяющим моментом американской истории".

Действующий президент США Дональд Трамп официально объявил о планах баллотироваться на новый президентский срок и начале предвыборной кампании. Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в Орландо (штат Флорида), передает CNN.

В то же время Трамп предостерег своих сторонников от возможной победы кандидата от демократов. "Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость", - заявил он в ходе выступления перед 20 тысячами своих сторонников.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америке нужны еще четыре года президентства Дональда Трампа, передает Associated Press.

Помимо Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии США более 20 политиков объявили об участии в президентской гонке. В их числе - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.