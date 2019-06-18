Помпео направил Ирану личное предупреждение

Госсекретарь США Майкл Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих, пишет The Washington Post.

По словам Помпео, любое действие Тегерана или его союзников, в результате которого погибнет хотя бы один солдат США, приведет к силовым контрмерам.

The Washington Post уточняет, что такое заявление Помпео сделал еще в мае во время визита в Ирак. Поводом стала информация от разведки, что сторонники Ирана могут активизировать нападения на американцев в регионе.

17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН сообщила, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана. Вчера же исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.