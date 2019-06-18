В Японии запретили бить детей

Японский парламент одобрил проект закона, запрещающий применять физические наказания по отношению к детям. Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Как отмечается, вводится полный запрет на телесные наказания. Штрафы в документе пока не оговорены, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, социальные работники получат более широкие права по вмешательству в дела о домашнем насилии. Уточняется, что в настоящий момент закон в большей степени находится на стороне родителей.

Принятие поправок было инициировано после жестокого убийства школьницы, 10-летней Миа Курихары, в начале текущего года, передает РИА Новости. Отец девочки с молчаливого согласия матери подвергал дочь избиениям и издевательствам и оправдывал это «воспитательными целями». Выяснилось, что родитель бил ребенка каждый день, заставлял ее стоять долгие часы, не позволял спать и будил посреди ночи, обливал холодной водой, не давал есть и др. В результате школьница скончалась, органы опеки не предприняли никаких действий для защиты ребенка. Отец арестован.