Первая в мире «зона без времени» может появиться в Норвегии

Жители норвежского острова Соммарей (переводится как «Летний остров»), где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, решили отказаться от времени на этот период.

С наступлением летнего солнцестояния население острова решило объявить место своего проживания первой в мире «зоной без времени», передает РИА Новости со ссылкой на CNN.