В Иерусалиме 60 учащихся в Армянской церкви напали и зверски избили двух молодых евреев. Вопиющий инцидент произошел в Старом городе. Молодых людей избивали до тех пор, пока им не понадобилась срочная медицинская помощь, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание JewishPress.

По словам адвоката Хонена Хаима Блейхера, его подзащитных забили бы насмерть, если бы в дело наконец не вмешались священники, сопровождавшие учеников Армянской церкви, и не остановили линчевание.

«Мои подзащитные были жестоко избиты и, истекая кровью, с трудом дошли до полицейского участка в Кишле. Им нужна была помощь врачей и одного из них экстренно доставили в больницу Шааре-Цедек», - рассказывает адвокат.

По его словам, молодые люди подали жалобу в полицию, но пока не получили никакой информации касательно расследования дела и задержания преступников.

«Инцидент произошел на территории, где расположены камеры видеонаблюдения. Это должно поспособствовать поимке преступников. Я попросил окружного командира допросить любого из тех, кто участвовал в зверском нападении и получить сведения обо всех преступниках», - сказал он.