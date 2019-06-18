Мадуро рассказал, сколько стоила попытка убить его

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка его убийства в августе 2018 года могла стоить около 20 млн долларов.

«Проект моего убийства, попытка которого была совершена 4 августа 2018 года, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 млн долларов», – передает РИА Новости слова Мадуро, который выступал перед военными.

Президент также выразил благодарность сотрудникам разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, которую они проявили, защищая его.

Попытка покушения на Мадуро была совершена 4 августа 2018 года. Тогда, во время парада в Каракасе, к трибуне, где был президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Позже Мадуро обвинил в этом США и Колумбию, однако Вашингтон и Богота не признали своей причастности к инциденту.