Azercell о трехкратном росте числа пользователей сети 4G

Azercell инвестировал 59,5 млн долларов США в развитие телекоммуникации в стране в прошлом году, а за последние 22 года эта сумма составила более 1 млрд 527 млн долларов США. Компания потратила 880 тыс. долларов США на развитие человеческих ресурсов и 266 тыс. долларов США на социальные проекты в 2018 году.

Компания Azercell, целью которой является упростить жизнь абонентов с помощью применения цифровых решений, сохраняет позицию лидера на телекоммуникационном рынке страны с рыночной долей 49 процентов.

За год число пользователей сети 4G Azercell увеличилось в три раза благодаря новым инвестициям компании. Географическая территория, охватывающая 4G, возросла на 61,4%, а охват населения - на 86,2%. Ежедневное использование 4G интернета увеличилось на 49,6%.

В течение всего года Azercell провел новые и доступные смартфон-кампании для абонентов, чтобы увеличить число людей, которые смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом посредством услуги 4G. Благодаря этому более 60 процентов абонентов Azercell стали пользователями смартфонов.

В прошлом году общий мобильный интернет-трафик Azercell вырос на 55%, а LTE - на 199%. В настоящее время ведется активная работа по расширению сети в регионах, в марте районные центры были обеспечены сетью 4G. За это время в целом было установлено 770 станций 4G.

На сегодняшний день расширение сети 4G остается одним из приоритетных направлений деятельности компании. Полное выполнение этого плана ожидается в III-ем квартале 2019 года.

Наряду с расширением сети внутри страны, в прошлом году Azercell подписал роуминговое соглашение с 19 новыми странами. В то же время лидер телекоммуникационного рынка страны предоставил в пользование своим абонентам специальные интернет-пакеты, которые действительны в сетях 80 операторов, функционирующих в более чем 50-ти странах мира.

Компания также принимает необходимые меры по улучшению качества мобильной связи в Бакинском метрополитене. В этом году на первом этапе станции с более высокой плотностью будут охвачены сетью 4G. А в следующем году связь будет более скоростной не только на платформах, но и в туннелях.

Наряду с этим ведутся активные переговоры по созданию сети 5G, которая является технологией будущего, определяются особенности технического оборудования. После выбора лучшей модели компания приступит к реализации пилотного проекта.