Абрамович покупает самый дорогой дом в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович, недавно получивший также израильский паспорт, принимает шаги по покупке самого дорогого дома в Израиле, пишет NEWSru.co.il.
Как сообщает израильская газета "Калькалист", речь идет о вилле в Герцлии-Питуах с участком в 9 тысяч квадратных метров, расположенной напротив отеля "Тадмор".
По данным журналиста газеты, Абрамович три месяца назад подписал договор о годичной аренде дома у британского бизнесмена Алана Говарда, а теперь подписал соглашение о возможности выкупа дома за 63 миллиона долларов.
Говард купил участки в 2006 году за 21 миллион долларов, после чего объединил их и построил здание общей площадью 2 000 квадратных метров.