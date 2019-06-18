Абрамович покупает самый дорогой дом в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович, недавно получивший также израильский паспорт, принимает шаги по покупке самого дорогого дома в Израиле, пишет NEWSru.co.il.

Как сообщает израильская газета "Калькалист", речь идет о вилле в Герцлии-Питуах с участком в 9 тысяч квадратных метров, расположенной напротив отеля "Тадмор".

По данным журналиста газеты, Абрамович три месяца назад подписал договор о годичной аренде дома у британского бизнесмена Алана Говарда, а теперь подписал соглашение о возможности выкупа дома за 63 миллиона долларов.

Говард купил участки в 2006 году за 21 миллион долларов, после чего объединил их и построил здание общей площадью 2 000 квадратных метров.