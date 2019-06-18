США отрезают Турцию от мировой финансовой системы

Наиболее серьезный пакет ограничительных мер обсуждается между членами Совета национальной безопасности США, Госдепартаментом и Минфином и "нанесет вред турецкой экономике, которая и так переживает непростые времена", приводит агентство слова трех неназванных источников, знакомых с ситуацией.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения рестрикций в отношении Турции в ответ на планы Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что наибольшей поддержкой пользуется вариант введения санкций в соответствии с принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") против ключевых оборонных предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. Планируемые рестрикции отрежут турецким предприятиям доступ к финансовой системе США, что сделает невозможным закупку Анкарой деталей американского производства, а также продажу своей продукции на территории Соединенных Штатов.

По данным источников Bloomberg, американские санкции могут вступить в силу в начале июля, когда Турция начнет получать от России ЗРС С-400, однако, указывает агентство, Трамп не планирует объявлять об этих мерах до проведения саммита Группы двадцати в Осаке в конце июня, где глава Белого дома может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщил 7 июня журнал Foreign Policy, объявивший о своем уходе и. о. министра обороны Патрик Шанахан в письме, направленном министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

США предпринимают активные попытки помешать сделке по закупке Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.