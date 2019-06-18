В ООН потребовали расследовать смерть Мухаммеда Мурси

"В прошлом высказывались опасения в связи с условиями содержания Мурси, включая медицинский уход, а также доступ к адвокатам и свидания с родными", - отметил пресс-секретарь управления Руперт Колвилл, добавив, что следствие должно быть независимым.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести обстоятельное и прозрачное расследование обстоятельств смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, который скончался 17 июня в ходе заседания суда, пишет NEWSru.co.il.

Представители Совета ООН по правам человека отметили, что расследование должно охватить «все аспекты обращения властей с Мухаммедом Мурси в течение почти шести лет его тюремного заключения», передает катарский телекеанал Al Jazeera.

В свою очередь, Египет обвинил правозащитные организации в том, что они пытаются использовать смерть Мурси для клеветы на государственные инстанции. Это стало ответом на заявление главы регионального отделения Human Rights Watch Сары-Леи Уитсон о «моральном банкротстве» режима.

"Ее ложные измышления содействуют распространению клеветы, типичной для этой организации. Так, через 30 минут после смерти она уже сообщила, что причина смерти - плохой медицинский уход. На каком основании? У нее были данные?", - заявляет государственная информационная служба Египта.