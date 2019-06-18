США выделили Армении десятки миллионов долларов

Конгресс США одобрил поправку к законопроекту о помощи иностранным государствам, которая предлагает выделить Армении дополнительную финансовую помощь в размере $40 миллионов, пишет Новости Армения.

Поправка к законопроекту об иностранной помощи на 2020 фискальный год была предложена членом Конгресса Джеки Спайер. За проект проголосовали 268 конгрессменов, против выступили 152.

«Одобрение Конгрессом – это сигнал армянам о том, что США признают их вдохновляющий демократический прогресс, поддерживают их стремление строить более подотчетное правительство и будут продолжать работать с ними над созданием устойчивых институтов», - отметила Спайер.