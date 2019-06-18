Лукашенко подарил президенту Египта на прощание черную икру и клубнику

В аэропорту Лукашенко передал президенту Египта гостинцы: черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб. В ответ Ас-Сиси поблагодарил его за "добрый жест" и теплый прием, отметив, что глава Беларуси решил лично проводить его в аэропорту.

"Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано", - ответил ему Лукашенко.

Ас-Сиси находился с официальным визитом в Беларуси находился с 17 июня. За это время обе страны подписали комплексную программу развития сотрудничества на 2019-2020 годы.