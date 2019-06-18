Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы. Согласно распоряжению, минимальная месячная заработная плата с 1 сентября 2019 года устанавливается в размере 250 манатов (147 долларов). Чтобы показать, насколько велик рост зарплаты, отметим, что в настоящее время минимальная месячная зарплата в стране составляет 180 манатов или 105 долларов. То есть рост минимальной месячной зарплаты составляет около 40%. Такого разового роста номинального размера минимальной зарплаты мы, честно говоря, за весь период независимого Азербайджана еще не видели. А если учесть, что глава государства повысил одновременно зарплаты многих категорий бюджетных работников, то однозначно можно сказать, что это не просто надбавка, а нечто большее.

И первый вопрос, с которым читатели сразу же стали обращаться в haqqin.az, больше выражал не радость, а удивление. Что случилось, почему так резко повысили зарплаты? Да, читатели недоумевали. Внутренняя ситуация их не беспокоила, широкомасштабные экономические реформы, осуществляемые под руководством главы государства, уже дают плоды. Но в то же время усиливается и внешнее давление, связанное с полномасштабными торговыми, финансовыми, технологическими, санкционными войнами. Поэтому многие читатели честно признавались в том, что, по их мнению, второй фактор превалировал над первым.

Но, как показывает сложившаяся ситуация, наши читатели, к счастью, ошибались. В глобальном масштабе действительно складывается ситуация, которой не позавидуешь. Самые крупные экономики мира ведут открытые экономические войны, которые до основания сотрясают сложившиеся экономические устои не только этих стран, еще больше страдают более слабые экономики, которым становится все труднее подстраиваться под неподдающиеся прогнозам капризы великих держав. Всюду наблюдается спад экономики, рост безработицы, неустойчивость нацвалюты…

И вот в такой ситуации, за пределами своих границ власти Азербайджана идут на естественный, на первый взгляд, но практически неосуществимый при более глубоком размышлении на данном этапе шаг. Причем наряду с минимальной ежемесячной зарплатой повышается зарплата и ряда категорий бюджетных работников. И среди них один из самых больших отрядов бюджетников – учителя.

Оппозиционные деятели часто ставили в вину властям несопоставимо низкую зарплату этой категории работников. Но президент Алиев положил конец и этому надуманному доводу оппозиции, подписав распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков.

Но и это не все. Глава государства с 1 сентября повысил на 40% зарплаты сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета. В частности, повышения предусматриваются для сотрудников президиума и аппарата национальной Академии Наук и аппарата его Гянджинского отделения; Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Госкинофонда Минкультуры; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана. Повышается также ежемесячное денежное обеспечение сотрудников со спецзваниями и должностные (тарифные) оклады не являющихся госслужащими гражданских работников Госкомтаможни, Службы госбезопасности и МВД, военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Госпогранслужбы и должностные оклады членов Центризбиркома...

Да, все категории, которые охватило повышение зарплаты, не перечислишь. Как видно, глава государства увеличил зарплату не только той категории населения, на которую ссылалась оппозиция. Значит, не оппозицию послушался президент, не «гнева народного, недовольного низкой зарплатой и высокими ценами», о чем она постоянно твердит. Нет, не может подтолкнуть И.Алиева к столь важному решению жалкий лепет еле дышащей оппозиции. А народ глава государства всегда уважал и ценил по достоинству. И не раз доказывал на деле, что делает все для того народа, который оказал ему доверие, избрав своим президентом. И не страх перед горсткой оппозиции заставил его увеличить зарплату почти всем категориям населения, а желание улучшить его благосостояние. А тут как раз и итоги осуществляемых реформ стали сказываться - экономика страны поднимается, доходы растут. И эта чаша весов настолько перетягивает ту, с внешним давлением, что чуть ли не половине населения Азербайджана удается поднять зарплату на 40%. А ведь итоги реформ только начинают сказываться…