Миллиардер подарил Оксфорду сотни миллионов долларов

Деньги получит новый институт, который займется изучением искусственного интеллекта и связанных с его разработкой этических и социальных проблем. Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана.

Как отмечает Guardian, в отличие от других крупных жертвователей, Шварцман не является выпускником Оксфорда. Миллиардер рассказал, что решил помочь университету по просьбе его вице-канцлера Луизы Ричардсон, а также на волне воспоминаний от посещения Оксфорда в 1963 году.

"Я посетил Оксфорд, когда мне было 15 лет. Это было то, что мы тогда в США называли "туры тинейджеров", когда вас отправляли путешествовать по Европе в надежде, что вы станете немного цивилизованней. Живо помню поездку в Оксфорд, потому что до того момента я ничего подобного не видел", - вспомнил бизнесмен.

Стивен Шварцман занимает сотую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Издание оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов. Его и Руперта Мердока СМИ называли среди видных бизнесменов, с которыми новоизбранный президент США Дональд Трамп регулярно советовался.