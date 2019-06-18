Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил мэру Одессы Геннадию Труханову и его окружению «антикоррупционным спецназом».

Саакашвили также пообещал добиваться роспуска горсовета и внеочередных выборов осенью, пишет РБК.

По словам экс-губернатора, Одессу «оккупировали средневековые бандерлоги». При этом он уточнил, что имеет в виду мэра и его окружение.

Саакашвили также отметил, что вернулся в Украину, потому что «Труханов должен сесть».