Во 2-м раунде «Карабах» тоже был «сеяным». Как и перед вчерашней жеребьевкой, УЕФА поделил команды на группы. «Карабах» в 1-й группе, где его соперниками могли стать:

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а также победители пар «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия) – «Рига» (Латвия), «Дюделанж» (Люксембург) – «Валлетта» (Мальта), ТНС (Уэльс) - победитель предварительного раунда с участием «Фероникели» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Тре Пенне» (Сан-Марино) и «Санта-Коломы» (Андорра).

В результате, если «Карабах» пройдет «Партизани», то во 2-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Дандолк» - «Рига». Первый матч должен состояться на выезде 23 или 24 июля, а ответный – в Баку 30 или 31 июля.

Напомним, что «Карабах» первую игру против «Партизани» проведет в гостях 9 или 10 июля. Ответная встреча в Баку пройдет 16 или 17 июля. К старту в Лиге чемпионов сильнейшая команда Азербайджана готовится на сборах в Австрии.