Президент Турции Эрдоган накануне заявил: «Я не говорю, что мы приобретем системы С-400. Мы уже их купили. В дополнение к доступной цене достигнута договоренность об их совместном производстве в будущем. В ближайшее время надеемся получить эти системы».

Конфликт двух союзников по НАТО – США и Турции из-за покупки последней российских зенитно-ракетных комплексов С-400 обрастает все новыми устрашающими деталями. Собственно, угрозы раздаются в основном из Вашингтона, но Анкара в своей решимости поступать по-своему ни на шаг не отступает.

США тут же предупредили Турцию, что размещение на ее территории С-400 может повлечь не только запрет на экспорт в Турцию иcтребителей-бомбардировщиков F-35, но и введение санкций.

Комментируя haqqin.az все более напряженную ситуацию, связанную с российскими ЗРК, профессор университета им. Йылдырыма Беязыта Кудрет Бюльбюль заявил, что эта история еще раз показывает, что о союзнических отношениях Соединенные Штаты говорят только тогда, когда это касается их собственных интересов.

«Точно так же там не вспоминает о союзничестве, когда говорят Германии, что она не может провести газопровод «Северный поток-2», когда говорят Европе, что она не сможет без их согласия создать свою собственную армию, когда угрожают миру торговыми эмбарго, нарушая правила Всемирной торговой организации. А ведь Турцию вынудило приобрести у России С-400 то, что ее союзники по НАТО игнорировали длительные попытки Анкары приобрести системы противовоздушной обороны, несмотря на угрозы, имеющие место в регионе», - напоминает турецкий эксперт.

Тот факт, что США, действуя в собственных интересах, вслед за Россией, КНДР, Китаем и Венесуэлой готовятся ввести односторонние санкции против Турции, говорит о том, что наконец пришло время, чтобы страны Европы прекратили свое безмолвие перед односторонней политикой Соединенных Штатов, призывает Бюлюбюль.

«Если европейские страны останутся к этой ситуации безучастными, то рано или поздно они сами столкнутся с американским шантажом и давлением», - убежден он.

Между тем ситуация складывается для Турции более чем опасная. Если к ней будет применен одобренный в прошлом году Конгрессом США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), это может стать региональным событием, которое может повлиять не только на США, но и на весь мир. Политика НАТО и Европы без Турции, особенно в Черном море, Восточном Средиземноморье, Восточной Европе, на Балканах, Ближнем Востоке и может стать поистине неразрешимой.

Главное опасение США в отношении С-400 заключается в том, что по мнению американцев, эти комплексы могут быть использованы для сбора информации об истребителях F-35 и других самолетах НАТО, которая может оказаться у российской разведки.

Еще один аргумент американской стороны это, как утверждает Пентагон, угроза для F-35, поскольку эти две системы не совместимы.

Разногласия по поводу С-400 заставляют союзников по НАТО, прежде всего, конечно, США, все чаще задаваться вопросом о целесообразности нахождения Турции в этом блоке. «Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но она не должна иметь российскую систему на своей территории»,- заявила представитель США в НАТО Кей Хатчисон.

На то, что упорное нежелание Эрдогана отказаться от российских ЗРК может привести к исключению страны из НАТО, уже намекнул вице-президент США Майк Пенс. Турция, сказал он, должна сделать выбор – «хочет ли она оставаться критически важным партнером наиболее успешного военного альянса в мировой истории или она хочет подвергнуть риску безопасность этого партнерства, приняв безрассудное решение, подрывающее этот альянс».

Ну а так как никаких процедур по исключению из НАТО, кроме добровольного выхода, уставом альянса не предусмотрено, единственный способ добиться ухода Турции из НАТО - посильнее надавить на нее и ввести санкции.