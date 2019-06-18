Синоптики о погоде на завтра
В четверг, 20 июня, на территории Азербайджана сохранится теплая погода, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не прогнозируется. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34 градуса тепла. В Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление на уровне 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Баку, Апшерона и Сумгаита температура воды составит от 22 до 25 градусов тепла.
В районах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных регионах прогнозируются дожди, местами грозы, возможен град.
Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах 11-16, днем 20-25 градусов выше нуля.