Госкомтаможни опровергает информацию о самосожжении предпринимателя

Накануне некоторые СМИ распространили несоответствующую действительности информацию о том, что предприниматель, завозивший в Азербайджан аксессуары для мобильных телефонов, в знак протеста против необоснованных требований сотрудников таможенных органов совершил самосожжение перед административным зданием Главного западного территориального управления Государственного таможенного комитета. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК), поступившим в редакцию haqqin.az.

Госкомитет заявляет, что эта информация абсолютно необоснованна и никто не совершал самосожжения перед административным зданием Главного западного территориального управления ГТК.

ГТК заявляет, что одной из основных целей реформ, осуществляемых в последние годы в таможенной сфере, является обеспечение удовлетворения граждан и объективное рассмотрение обращений участников внешней торговли в кратчайшие сроки. ГТК очень чутко относится к обращениям, жалобам и предложениям граждан, и использует все средства для их положительного решения.

В тоже время, соответствующие действия предпринимаются в отношении сотрудников таможни, которые в ходе своей деятельности нарушают законодательство, проявляют безразличие к обращениям граждан. И информация об этом доводится до широкой общественности.

Одним словом, таможенные органы предпринимают все необходимые шаги для обеспечения удовлетворения граждан, прозрачности и устранения нежелательных фактов в таможенной системе и тесно сотрудничают с гражданским обществом, бизнес-структурами и СМИ для достижения положительных результатов в этой области.

Госкомитет заявляет, что публикация клеветнических, заказных, необоснованных и не опирающихся на факты материалов об органе, обеспечивающим экономическую безопасность страны, на фоне проделанной работы и достигнутых результатов в таможенной сфере, недопустима.