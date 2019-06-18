В Киеве депутат случайно убил себя

В Киеве погиб депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований» Дмитрий Тымчук, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, Тымчук погиб в результате выстрела, случившегося в тот момент, когда он чистил свой наградной пистолет.

Информацию о гибели Тымчука в результате несчастного случая подтвердил и бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В декабре 2018 года Тымчук был включен в число лиц, против которых власти России ввели санкции.