Люди Али Керимли напали на популярного журналиста Исмаила Джалилова

Проживающий в США журналист и блогер Исмаил Джалилов выступил с видеообращением, в котором пожаловался на нападки интернет-троллей. По его словам, кампания против него развернулась в социальных сетях сразу после того, как в одном из интервью на его канале прозвучала критика в адрес лидера ПНФА Али Керимли. Сразу после этого на страницу Исмаила Джалилова в соцсети Фейсбук посыпались оскорбления со стороны армии интернет-троллей, поддерживающих Али Керимли.

«На моем канале в Youtube вышло интервью с лидером движения D18 Русланом Иззетли, где он в мягкой форме раскритиковал лидера ПНФА Али Керимли. В этом видео не было оскорблений. Будучи журналистом, я никогда не допущу, чтобы в моем эфире звучали оскорбления в чей-либо адрес. Но сразу после этого на мою страницу накинулись тролли ПНФА, которые пишут оскорбительные комментарии. Что можно сказать этой группе, которая на обычную критику отвечает кампанией по оскорблению личности? Оказывается, тролли ПНФА хуже, чем тролли, которые защищают власти.

По словам блогера, Али Керимли, несмотря на неоднократное приглашение, отказывается выступить в его эфире.

«Али Керимли не приходит, потому что считает мой канал слишком маленьким. Моя аудитория в 4 тысячи человек слишком маленькая для него. Но если у меня так мало зрителей, тогда почему сторонники Али Керимли так сильно боятся моего канала? Почему я с утра до вечера должен заниматься удалением их оскорбительных комментариев? Али Керимли, я обращаюсь к вам, скажите своим сторонникам, что нельзя набрасываться на представителей медиа. Приструните их. У меня возникают опасения, что будет если вы придете к власти? Даже будучи в оппозиции ваши сторонники атакуют журналистов. Что будет с журналистами, если вы получите реальную власть? Это ли ваше видение будущего Азербайджана?»,- обратился с вопросом к Али Керимли Исмаил Джалилов.

Блогер отметил, что накануне смотрел двухчасовое интервью Али Керимли журналистке Севиндж Османгызы, однако не услышал ни одного слова о будущем Азербайджана.

«Я не услышал ни слова о будущем, ни слова о вашей политической программе. У меня скопилось много вопросов к вам, но я не надеюсь получить на них ответы. Я больше не считаю вас другом независимых журналистов. Вы посмотрите какие оскорбления пишут ваши сторонники из-за одного критического предложения в ваш адрес. Вы же называете себя лидером, так остановите это безобразие ваших сторонников», - сказал он.

В заключение Исмаил Джалилов назвал сторонников Али Керимли стадом, которое нуждается в пастухе.

«Я не понял, Али Керимли – это пророк? И теперь нельзя его критиковать? Может он стал пророком, а меня просто забыли об этом предупредить? Плевать я хотел на «демократические» идеи тех людей, которые боятся критики от канала с аудиторией в 4 тысячи человек. Это безграмотное стадо, которое умудряется даже матерные слова писать с ошибками. Они ли будут строить демократический Азербайджан? Я не хочу страну, которую будут строить эти люди», - сказал Джалилов.