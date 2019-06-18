Генпрокуратура о резонансном ДТП в Баку

Как сообщили в Генпрокуратуре, 17 июня на проходящем через Гарадагский район отрезке автотрассы Баку - Газах столкнулись управляемый Габилем Мирзоевым (1974 г.р.) автомобиль Toyota (государственный регистрационный номер 10-NK-170) и направлявшийся в сторону Баку Ford (государственный регистрационный номер 90-ZS-968), за рулем которого находился Мехман Агаев (1992 г.р.).

В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры Ford - граждане Индии Джаячандран Раджендра, Мадхаван Мутхукумар и Марутхамутху Гопал, другие же пассажиры - граждане Бангладеш Рухула Амин, Аллан Захангир, Мухаммел Аршад, а также пассажирка Toyota Гызылгюль Ибрагимова были госпитализированы с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

Был произведен осмотр места ДТП, назначены необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Габиль Мирзоев задержан по подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.