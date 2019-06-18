Франция и Азербайджан начинают совместное производство бронетехники

Согласно информации ведомства, на полях Paris Air Show-2019 Министерство оборонной промышленности Азербайджана и французский производитель вооружений и военной техники Nexter обсудили вопросы совместного производства колесной бронетехники.

В Париже начал работу Международный аэрокосмический салон Paris Air Show 2019. Как сообщает пресс-служба Министерства оборонной промышленности, Азербайджан принимает участие в работе этой престижной выставки.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы установления сотрудничества по совместному производству на существующих производственных площадках Министерства оборонной промышленности колесной бронетехники, производства и интеграции различных видов вооружений на морских и воздушных платформах в области робототехники», - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство отмечает, что стороны определили «дорожную карту» по реализации указанных проектов.

«В этой связи стороны договорились о визите в июле текущего года экспертов Nexter в Азербайджан для продолжения переговоров по проектам», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Министерство оборонной промышленности Азербайджана и международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения Thales Group, могут создать совместное предприятие по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации.

Согласно информации, эти обсуждения с руководством Thales Group также провел Фаррух Везиров на полях Paris Air Show-2019 во Франции.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы создания СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации. Кроме того, собеседники также обсудили вопрос создания регионального сервисного центра по оказанию техобслуживания и ремонту продукции «Thales Group», используемых в Азербайджане и соседних странах», - говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что стороны достигли соглашения по реализации последующих шагов в рамках обсужденных проектов.

Также состоялась встреча с представителями итальянской Leonardo, на которой были продолжены переговоры о совместных проектах, проведенные в начале июня в министерстве с руководством компании.

Кроме того, состоялись переговоры с Airbus - крупнейшей транснациональной авиакомпанией в Европе, и достигнуто соглашение о реализации проектов в аэрокосмическом секторе, и стороны договорились провести следующий этап обсуждений в Азербайджане с участием экспертов обеих сторон.

В рамках выставки также состоялась встреча Фарруха Везирова с главой Управления международного сотрудничества Минобороны Франции Томасом Лорне. В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Францией

В ходе встреч Фарруха Везирова сопровождал военный атташе Франции в Азербайджане полковник-лейтенант Данни Пит.