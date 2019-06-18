«Грозу» армянских воров ограбили в Ереване

В Ереване ограбили генерал-майора полиции Ованеса Тамамяна, известного как «гроза» «воров в законе» и криминальных авторитетов, пишет Sputnik Армения.

Согласно информации, Ованес Тамамян обратился в отдел полиции с заявлением о том, что неизвестные разбили стекло его автомобиля марки BMW и похитили сумку с документами, а также другие вещи.

После обращения генерал-майора в полицию на место преступления срочно выехала оперативная группа, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

Ованес Тамамян долгие годы занимал высокие посты в полиции, криминальный мир дал ему прозвище «Тамам», считается одним из самых эффективных следователей.