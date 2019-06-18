На Платини не стали заводить дело

18 июня звезда французского футбола был задержан и допрошен в управлении судебной полиции в пригороде Парижа Нантерре в связи с делом о возможном сговоре между ФИФА и властями Катара, позволившем эмирату получить право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Финансовая прокуратура Франции не стала заводить дело против экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, допрошенного по делу о возможной фальсификации решения о месте проведения ЧМ в 2022 году, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителей прокуратуры.

В частности, полиция расследует обстоятельства встречи Платини с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в 2010 году, за две недели до проведения голосования о месте проведения ЧМ-2022.

Мишель Платини стал президентом УЕФА в 2007 году. В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет отстранил его от любого вида деятельности, связанной с футболом, однако в 2016 году этот срок был уменьшен до четырех лет.

В марте 2019 года британская The Sunday Times опубликовала журналистское расследование, согласно которому катарская телекомпания "Аль-Джазира" в течение трех лет перечислила ФИФА почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, Катар сможет принять ЧМ-2022. Согласно этому расследованию, подозрения в коррупции падали, кроме прочего, и на Мишеля Платини.