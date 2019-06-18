В Баку приватизировали завод

Согласно информации, в соответствии с условиями конкурса, инвестор-победитель взял на себя выплату в госбюджет 4,7 миллиона манатов, реализацию инвестиционной программы стоимостью 10,2 миллиона манатов, выплату долга в размере 1,9 миллиона манатов Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и другие обязательства.

Согласно представленной инвестиционной программе, планируется покупка инвестором современного оборудования и технологий для предприятия, установка в сталелитейном цехе новых печей, увеличение сырьевых и материальных ресурсов предприятия.

Завод занимается производством нефтепромыслового оборудования и запасных частей к ним. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1934 году. В настоящее время на предприятии работают 120 человек.