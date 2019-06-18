Стрелкова назвали виновным в крушении малазийского «Боинга»

По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины, пишет издание Медуза со ссылкой на RTL News.

Имена подозреваемых фигурируют в докладе исследовательской группы Bellingcat, вышедшем в преддверии официальной пресс-конференции следственной группы. Всего в докладе перечислены 12 человек, троих из них уже нет в живых.

ТАСС пишет, что объединенная следственная группа выдала международные ордера на арест в отношении подозреваемых в причастности к крушению «Боинга». Об этом заявил глава национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

«В отношении них выданы международные ордера на арест», - сказал он.

В созданную для расследования катастрофы объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.