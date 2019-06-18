ЮНИСЕФ о дошкольном образовании в Азербайджане

Развитие дошкольного образования в Азербайджане по сравнению с другими странами региона идет ускоренными темпами. Об этом заявил региональный консультант ЮНИСЕФ по образованию Пармосивеа Бобби Сообраян.

Выступая на конференции в университете ADA о реформах в сфере образования в Азербайджане, он подчеркнул, что в последние годы развитие в стране дошкольного образования было приоритетом для Министерства образования.

«В 2018-2019 учебном году численность детей 5-летнего возраста в дошкольных группах общеобразовательных школ страны, финансируемых за государственный счет, составила 75%.

В результате принятых мер в отдаленных селах также были открыты дошкольные группы. Основная задача на следующие годы – сначала достичь 90% охвата дошкольным образованием, а в дальнейшем вовлечь всех 5-летних детей в дошкольные группы», - сказал он.

В то же время он напомнил, что при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского союза запущен проект по привлечению детей в возрасте 3-5 лет к дошкольному образованию общинного типа.

«Основываясь на международном опыте, проект реализуется в Баку и 10 районах, охватывая более 2000 детей из 100 общин. В будущем предусматривается расширение масштабов проекта», - отметил он.