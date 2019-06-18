Строительная компания Elnet призывает покупать качественную арматуру Baku Steel Company

ЖСК Elnet, строящая многоэтажное здание на улице Мухаммеда Хади в Низаминском районе Баку, опровергает информацию об использовании некачественной арматуры кустарного производства. Руководство ЖСК отмечает, что при строительстве зданий они используют арматуру компании Baku Steel Company и довольны ее качеством.

Напомним, что недавно haqqin.az опубликовал репортерское расследование об использовании рядом крупных строительных компаний некачественной арматуры кустарного производства. Использование некачественной арматуры напрямую влияет на устойчивость конструкции и в будущем может привести к ее обрушению. Среди компаний, которые продолжают использовать некачественную арматуру, называлась и ЖСК Elnet.

Сегодня руководитель этой компании Анар Худиев обратился в редакцию haqqin.az и заявил, что они никогда не использовали некачественную арматуру.

«Мы возводим 16-этажное здание и используем арматуру производства Baku Steel Company. У нас есть соответствующие договора. Эта компания производит довольно качественную арматуру. Советуем и другим строительным компаниям не использовать арматуру кустарного производства. Это очень рискованно. У нас в стране действует металлургический комплекс, обладающий передовыми технологиями. Его продукция отличается высоким качеством и даже экспортируется», - сказал руководитель компании.