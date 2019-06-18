«Нефтчи» против «Арсенала» в Лиге Европы

С этой стадии борьбу начинает обладатель Кубка Азербайджана «Габала», которая была «сеяной» при жеребьевке. Соперниками «Габалы» в 3-й жеребьевочной группе могли стать «Лехия» (Польша), победители пар 1-го раунда «Олимпия» (Словения) – РФШ (Латвия), «Брейдаблик» (Исландия) – «Вадуц» (Лихтенштейн»), «Раднички» (Сербия) – «Флора» (Эстония), а также сильнейший в противостоянии между «Динамо» (Грузия) и победителем пары предварительного раунда с участием «Ла Фиориты» (Сан-Марино) и «Энгордани» (Андорра).

В итоге «Габале» досталась пара с участием тбилисского «Динамо». Первую игру «Габала» должна провести дома 25 июля. Ответная встреча состоится 1 августа.

«Нефтчи» и «Сабаил» стартуют с 1-го раунда. Своих первых соперников они узнали вчера. Это соответственно «Сперанца» (Молдова) и «Университатя Крайова» (Румыния). При жеребьевке 2-го раунда и «Нефтчи», и «Сабаил» уже не были «сеяными».

«Нефтчи» в 1-й группе мог получить в соперники «Эспаньол» (Испания), «Атромитос» (Греция), «Арсенал» (Россия), а также победителей пар «Динамо» (Беларусь) – «Лиепая» (Латвия) и «Лячи» (Албания) – «Хапоэль» (Израиль).

В результате «Нефтчи», если пройдет «Сперанцу», встретится во 2-м раунде с тульским «Арсеналом». Первый матч должен состояться в России.

«Сабаил» в 7-й группе поджидали «Арис» (Греция), «Эсбъерг» (Дания), «Витория» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Партизан» (Сербия) и победитель пары «Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва).

В итоге, именно победитель венгерско-литовской пары сыграет с «Сабаилом», если тот пройдет румынскую команду. Первую игру в таком случае «Сабаил» проведет в гостях.