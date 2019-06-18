Глава района отнял последнее у беженки из Ходжалы

Мехрибан Бекирова и четверо ее малолетних детей все эти годы проживали в Гёранбойском районе, как и большинство беженцев из Ходжалы. B тот период власти выделили 22 гектара земли из фонда местного совхоза, но не позаботились об оформлении кадастровых документов, карт и четких определений, кому именно и где выделяется участок.

У беженки из Ходжалы Мехрибан Бекировой (Хамзаевой), чей муж геройски погиб, защищая Ходжалинский аэропорт, отобрали земельный участок в 12 соток в поселке Туркляр Бейлаганского района, сообщает Turan.

B результате застройка и использование выделенных земель происходило бессистемно и с явными нарушениями.

Неработающей вдове с четырьмя детьми (один из которых был глухонемой) было не до оформления документов за 200 км от места ее проживания. Bсе это время она свято верила, что у нее и ее детей есть законное место, которое они смогут когда-нибудь освоить.

Спустя годы дети подросли, завели свои семьи и решили использовать выделенный им участок.

Когда же они прибыли на место, то выяснилось, что земля давно переоформлена на другого человека и уже заселена...

Попытки добиться правды и справедливости в Исполнительной власти Бейлаганского района результатов не дали. Там беженке рекомендовали ... выкупить у нового владельца ее же землю.

Перенесенный шок, подкосил Мехрибан Бекирову, которая после гибели мужа, в 2011 году потеряла и малолетнюю дочь Гюнай.

Обращение агентства Turan в ИB Бейлагана были переадресованы в муниципалитет поселка Туркляр, представитель которого Ахмедалы Мурсалов заявил, что муниципалитет не имеет дополнительного фонда земли и подтвердил, что Бекирова может только выкупить указанный участок у нового владельца.

Сложившаяся ситуация стала причиной сердечного приступа Бекировой и ее госпитализации. Похоже, что и спустя 27 лет после трагедии Ходжалы мучения этой семьи не прекратились.

Напомним, что трагическая судьба Бекировой была подробно описана в документальном фильме литовских кинематографистов "Бесконечный коридор", получившем многочисленные международные призы и показанном также и по азербайджанским телеканалам.