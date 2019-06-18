В России вандалы разгромили мусульманское кладбище

На мусульманском кладбище в Астраханской области неизвестные вандалы повалили больше десятка каменных надгробий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УМВД по Астраханской области.

"Глава поселка Осыпной Бугор обратился в полицию и сообщил, что на мусульманском кладбище повалены каменные надгробия на 13 могилах. Сейчас там работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель областного главка, уточнив при этом, что "сами могилы не разрушены, повалены надгробия, пока идут только следственно-оперативные действия".