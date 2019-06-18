FMO выделил Банку Республика крупный кредит

Данная сделка является одним из самых крупных кредитных соглашений международных инвесторов в банковском секторе Азербайджана за последние годы.

Банк Республика и Нидерландский банк развития (FMO) подписали кредитный договор на восемь миллионов долларов США. Кредит сроком на три года будет направлен на финансирование проектов в секторах агро-, малого и среднего бизнеса (МСБ), а также деятельности молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей в Азербайджане.

Это стало возможным благодаря проделанной командой Банка Республика за последние годы работе, еще более укрепившей позицию банка на рынке как ведущей организации, финансирующей микро-, малый и средний бизнес.

Кредит поможет банку продолжить расширение своей деятельности по финансированию агро-, малого и среднего предпринимательства. Привлеченные средства будут направлены на выдачу крупных сумм региональным предпринимателям, в частности, в сельских местностях.

«Подписание соглашения с FMO, одним из крупнейших финансовых институтов Европы, говорит о высоком доверии нашему банку и его стратегии, направленной на поддержание развития малого и среднего бизнеса и содействие созданию новых рабочих мест в стране», - прокомментировал председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.