15 июня состоялась встреча владелицы бренда Micallef Мартины Микаллеф и художницы Марианны Вендербош с VIP клиентами, журналистами и блогерами. Официальным представителем бренда Micallef в Азербайджане является сеть магазинов IDEAL Perfumery & Cosmetics.

На встрече, которая прошла в Gazelli Art House, VIP клиентам, журналистам и блогерам была представлена капсульная коллекция бренда M. Micallef, а также работы голландской художницы Марианны Вендербош на флаконах парфюма этого бренда.

Maison Micallef – это парфюмерный бренд, который продолжает уникальную селективную серию продукта. История бренда началась в 1996 году в городе Грасс. Сейчас продукция бренда продается в 75 странах в более чем 900 пунктах продаж.

Отметим, что сеть IDEAL Perfumery & Cosmetics сотрудничает лишь с надежными поставщиками и представляет клиентам оригинальный товар. Сеть магазинов IDEAL была основана в 1999 году, два самых больших филиала сети расположены в ТЦ Gənclik mall и Nefmall, магазины сети есть в Баку, Сумгаите и Нахчыване.