На общевойсковом полигоне проведены учения одного из воинских объединений азербайджанской армии. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Учения были проведены с целью усовершенствования навыков управления войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с видами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.

Силы и средства, задействованные в учениях, выполнили поставленные задачи. Мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые подразделения, а также средства противовоздушной обороны провели боевые стрельбы.