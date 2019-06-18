Fitch Ratings в очередной раз подтвердило стабильность Expressbank

В исследованиях международного рейтингового агентства сообщается об еще большем улучшении общих и финансовых показателей банка. Подчеркивается, что Expressbank обладает надежным буфером капитала, ограниченным валютным риском и удобной ликвидностью.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило рейтинг одного из ведущих банков Азербайджана - ОАО Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом. Данный рейтинг демонстрирует здоровую позицию банка в текущих рыночных условиях.

Утвержденные рейтинги следующие:

Long-Term IDR: affirmed at 'B', Outlook Stable

• Short-Term IDR: affirmed at 'B'

• Viability Rating: affirmed at 'b'

• Support Rating: affirmed at '5'

• Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor'

Несмотря на переменные экономические вызовы в течение последних лет, рейтинг Expressbank со стороны Fitch Ratings остался неизменным. Это еще раз указывает на финансовую устойчивость банка.

По словам председателя правления Expressbank Ильхама Габибуллаева, финансовые показатели Expressbank, который является надежным партнером для своих клиентов, были достаточно успешными, учитывая меняющиеся экономические вызовы, и это было еще раз отражено в рейтинге, подтвержденном международным агентством: «Результаты исследования рейтингового агентства Fitch Ratings были ожидаемыми. Проводимые активные работы в направлении поддержки устойчивой финансовой стабильности, внесли свой вклад в появление таких результатов.

Результаты отчета Fitch Ratings являются четким и независимым индикатором доверия наших клиентов. Успешная финансовая политика банка создает хорошие условия для того, чтобы и далее предлагать нашим клиентам различные виды банковских продуктов и услуг».

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.