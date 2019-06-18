США вновь о причастности Ирана к атаке на танкеры

США предъявили новые доказательства, подтверждающие, по их словам, причастность Ирана к предполагаемому нападению на два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня, пишет Дойче велле.

Эксперты ВМС США представили в городе Фуджейра (Объединенные Арабские Эмираты) фрагменты использованных для нападения магнитных мин и магнит, сообщил представитель Пятого флота США Шон Кидо, по словам которого, фрагменты мин, найденные после нападения на танкер Kukula Courageous, имеют явное сходство с теми минами, которые демонстрируются на военных парадах в Иране.

Кидо подчеркнул, что повреждения, обнаруженные на танкере, позволяют исключить, что в это судно попал летящий объект. Он также сообщил, что на месте нападения эксперты ВМС США нашли биометрические улики, в том числе отпечатки пальцев.

13 июня два танкера в Оманском заливе предположительно подверглись нападению со стороны неизвестных. Японский оператор танкера Kukula Courageous заявил, что его судно было повреждено двумя летящими объектами. США, Великобритания и Саудовская Аравия возложили вину за предполагаемое нападение на Иран.