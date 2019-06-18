США впервые продадут Израилю самолеты-дозаправщики

Пентагон впервые дал согласие на поставку Израилю современных самолетов-дозаправщиков KC-46 производства корпорации Boeing. В рамках проходящего в Париже авиасалона "Ле-Бурже" представители минбороны Израиля заказали у Boeing два самолета KC-46 немедленно и еще шесть самолетов в дальнейшем на общую сумму один миллиард долларов США, сообщает 12-й канал ИТВ.

Первый самолет будет поставлен Армии обороны Израиля через два года. Средства на покупку самолетов будут выделены из американской военной помощи, которую Израиль получает по договору с США в размере 3,8 млрд долларов в год.

До сих пор Пентагон регулярно отвечал отказом на запросы Израиля по поводу KC-46, опасаясь, что самолеты будут использованы для нанесения ударов по Ирану. В результате ЦАХАЛ был вынужден покупать на вторичном рынке пассажирские самолеты и переоборудовать их в дозаправщиков.

Получение новых современных всепогодных самолетов-дозаправщиков, способных нести 94 тонны топлива для дозаправки и оснащенных защитой от электромагнитных импульсов, существенно расширяет поле деятельности израильских ВВС. Кроме того, самолет может быть быстро переоборудован в летающий госпиталь, принимая на борт до 58 раненых, включая 24 лежачих.