В Индии около 100 человек погибли из-за аномальной жары

Число жертв аномальной жары в штате Бихар на северо-востоке Индии возросло до 92 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"В связи с аномальной жарой, усилившейся с субботы, пока поступили сообщения о 92 погибших...", - заявил представитель ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показателя в истории индийской столицы.