После указа И.Алиева: еще три стройбарона заложили бомбы замедленного действия фото
Репортерская группа haqqin.az узнала о еще трех строительных компаниях, которые строят многоэтажки в Баку, используя при этом арматуру неизвестного происхождения, предположительно произведенную в кустарных цехах черной металлургии.
Одним из этих крупных строительных проектов является строительство десятиэтажного жилого комплекса в поселке Зых, на улице Зых, 93. Заказчиком строительства жилого комплекса является ООО Şahinlər, а подрядчиком – ООО Nyu Sfera İnşaat. Обе компании входят в группу компаний Nyu Sfera. Основная часть строительных работ там уже выполнена. На фотографиях, сделанных репортером, видно, что на строительной площадке сложена арматура без указания производителя и какой-либо торговой марки на ней.
Другой компанией, которая использует при строительстве многоэтажных домов арматуру, вызывающую подозрение своим качеством и соответствием стандартам, является компания ООО Valensiya. Эта компания в качестве заказчика заказала строительство многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе на улице Н.Туси 69, рядом с домом торжеств Movida Plaza. Подрядчиком этого строительства является ООО Evrostroy-SS.
Отметим, что в феврале этого года заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов заявил, что больше всего жалоб граждан на строительные компании, поступающие в Администрацию президента, связаны с компанией ООО Evrostroy-SS.
Очередной компанией, которая использует при строительстве кустарную арматуру, является İmişli İnşaat. Эта компания строит многоэтажный жилой комплекс в Наримановском районе на улице А.Ализаде. На строительной площадке там сложены штабеля арматуры, изготовленной в кустарных цехах черной металлургии.
До этого haqqin.az уже писал о нескольких строительных компаниях, которые строят потенциально опасные жилые дома в Баку. Использование кустарной арматуры при строительстве этих домов создает серьезные риски для их устойчивости. Потому что в случае несоответствия арматуры стандартам, ее коррозия в бетоне происходит гораздо быстрее положенных сроков. В результате этого по прошествии определенного времени эти дома могут рухнуть даже от незначительных подземных толчков или же упасть сами по себе.
Как уже сообщалось, на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства». Согласно поправкам, расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства. Это очень важное изменение в закон, так как строй-бароны, пользуясь мораторием на проверку объектов строительства, допускали серьезнейшие нарушения норм строительной безопасности.