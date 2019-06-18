Отдел информации 18:33

Репортерская группа haqqin.az узнала о еще трех строительных компаниях, которые строят многоэтажки в Баку, используя при этом арматуру неизвестного происхождения, предположительно произведенную в кустарных цехах черной металлургии.

Одним из этих крупных строительных проектов является строительство десятиэтажного жилого комплекса в поселке Зых, на улице Зых, 93. Заказчиком строительства жилого комплекса является ООО Şahinlər, а подрядчиком – ООО Nyu Sfera İnşaat. Обе компании входят в группу компаний Nyu Sfera. Основная часть строительных работ там уже выполнена. На фотографиях, сделанных репортером, видно, что на строительной площадке сложена арматура без указания производителя и какой-либо торговой марки на ней.

Другой компанией, которая использует при строительстве многоэтажных домов арматуру, вызывающую подозрение своим качеством и соответствием стандартам, является компания ООО Valensiya. Эта компания в качестве заказчика заказала строительство многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе на улице Н.Туси 69, рядом с домом торжеств Movida Plaza. Подрядчиком этого строительства является ООО Evrostroy-SS. Отметим, что в феврале этого года заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов заявил, что больше всего жалоб граждан на строительные компании, поступающие в Администрацию президента, связаны с компанией ООО Evrostroy-SS.

Очередной компанией, которая использует при строительстве кустарную арматуру, является İmişli İnşaat. Эта компания строит многоэтажный жилой комплекс в Наримановском районе на улице А.Ализаде. На строительной площадке там сложены штабеля арматуры, изготовленной в кустарных цехах черной металлургии.