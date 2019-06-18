Apple испугалась торговой войны c Китаем

Американская технологическая корпорация Apple изучает варианты перевода от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны.

По данным источников газеты Nikkei, руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам, в том числе Foxconn, Pegatron, Wistron, Inventec. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в частности Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, сообщает ТАСС.

Как указывает издание, Apple вынуждена пойти на подобные меры в связи с обострением торговых отношений между США и Китаем. Причем, по данным источников, к какому бы решению не пришли страны, корпорация не изменит свой план по миграции производственных мощностей за пределы Поднебесной, отмечает «Вести.Экономика».

В настоящее время примерно 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге.