Эрдоган: "Мухаммеда Мурси убили"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит, сообщает Интерфакс.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся за жизнь 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", - заявил президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

Накануне Эрдоган заявил, что не верит в естественные причины кончины Мурси, и призвал разобраться в них.

Экс-президент Египта скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник после сообщило, что Мурси умер от сердечного приступа.