В США сократились запасы нефти

В США за неделю, завершившуюся 14 июня, сильнее прогнозов сократились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).

Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы уменьшились на 3,1 млн до 482,4 млн баррелей. Эксперты, чье мнение выяснило агентство Reuters, ожидали снижения показателя лишь на 1 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

При этом товарные запасы бензина сократились на 1,692 млн баррелей до 233,221 млн баррелей, коммерческие запасы дистиллятов — на 551 тыс. баррелей до 127,821 млн баррелей, отмечает «Финмаркет».