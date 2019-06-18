Житель села Мец Тахер Гадрутского района Карабаха 34-летний Арарат Саркисян получил осколочные ранения в результате взрыва авиабомбы. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Армении, передает «Спутник-Армения».

Инцидент произошел утром, когда Саркисян работал в виноградном саду. В 12:48 поступил звонок в Гадрутский отдел МЧС так называемой «НКР» о случившемся. Детали происшествия неизвестны.

Пострадавший был доставлен в медицинский центр. Его состояние оценивается как средней тяжести.