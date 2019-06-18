Азербайджанцы стали больше тратить

За первые пять месяцев 2019 года стоимость реализованной продукции в сети розничной торговли выросла на 2,8 процента, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, и достигла 14,3 миллиарда манатов.

На долю продуктов питания, напитков и табачных изделий приходится 7,2 миллиарда манатов товарооборота, а 7,1 миллиарда манатов - на непродовольственные товары. По соотношению к тому же периоду прошлого года рост стоимости реализованных товаров составил соответственно 2,4 и 3,1 процента, сообщает Trend.

За отчетный период товарный рынок характеризуется нижеследующими показателями:

За отчетный период : 45,2 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 5 процентов - напитки и табачные изделия; 18 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,7 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,7 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18 процентов на другие непродовольственные товары.

За первые пять месяцев 2019 года 20,5 процента продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 48,4 процента частными предпринимателями; а 31,1 процента на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,5 процента, а частных предпринимателей на 0,1 процента. На рынках и ярмарках показатель понизился на 5,4 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 290,1 маната, что на 10,4 маната выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания около 145,5 маната, а на непродовольственные товары 144,6 маната.