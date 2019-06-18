В Финляндии пригрозили сжечь министра

В Финляндии министру экономического развития Катри Кулмуни угрожали расправой в Сети. Как пишет Yle, неизвестный грозился сжечь чиновницу.

Инцидент произошел после дискуссии в Twitter вокруг применения торфа в качестве источника энергии. Министр, как и ее коллеги по партии, выступили за сжигание торфа, назвав это обоснованным, а зеленые — против.

Позднее один из пользователей написал пост со словами «мы считаем сжигание Кулмуни обоснованным» и направил его нескольким пользователям Twitter. Сообщение также получила министр. Ее помощники сообщили об этом в полицию и отдел по защите лиц Госсовета.